Just Cause 4 e Wheels of Aurelia gratis, come averli

Altri titoli di ottima qualità in regalo con Epic Games Store, il negozio online di giochi PC di proprietà di Epic Games, quelli di Fortnite. Questa settimana, le offerte a zero euro prevedono un piatto ricco, che include Just Cause 4 e Wheels of Aurelia.

Just Cause 4 è uno dei migliori open world sulla scena: nei panni dell’agente Rico Rodriguez vivremo una trama che tocca il nostro torbido passato, con la possibilità di muoverci in un mondo di gioco tutto esplorabile interattivo in ogni suo angolo.

Wheels of Aurelia, invece, è un titolo sviluppato da Santra Ragione, team italiano, che miscela con maestria visual novel, avventura e racing, offrendo una grafica da comic d’altri tempi.

Come detto, entrambi i titoli sono gratuiti e aspettano solo di essere scaricati e installati. Ovviamente, serve prima installare il software di Epic Games Store, come vi abbiamo spiegato qui.