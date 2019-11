John Romero sta sviluppando un nuovo FPS!

Sembra proprio che John Romero abbia in serbo per noi un nuovo gioco non ancora annunciato, uno sparatutto in prima persona ispirato nientemeno che ai due titoli più famosi che contribuì a creare quando lavorava in id Software. Parliamo ovviamente di Doom e Quake. L’informazione arriva proprio dallo stesso Romero, che l’ha rivelata in una sessione di botta e risposta con i suoi fan su Reddit. Nella stessa conversazione lo sviluppatore nega anche di essere in alcun modo coinvolto nello sviluppo di DOOM Eternal, smentendo così una voce di corridoio che circolava da un po’.

Romero ha anche detto di ritenere i giochi di oggi molto migliori di quelli di un tempo. “I videogiochi di oggi sono incredibili. Molto meglio di quanto non siano mai stati”, ha scritto. “Non è solo una questione di grafica, ma anche il linguaggio del design si è evoluto moltissimo. E i giochi continuano a migliorare”.

Oltre al nuovo sparatutto rivelato così in sordina, ricordiamo che lo sviluppatore statunitense è anche al lavoro con il suo studio, Romero Games, su Empire of Sin, un gioco di ruolo pubblicato da Paradox Interactive e previsto per il lancio nel secondo trimestre del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.