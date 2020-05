Iron Man VR è realtà

Magari non era atteso quanto The Last of Us – Part 2, ma i fan di Marvel e della realtà virtuale di certo non vedevano l’ora di metterci le mani sopra. Parliamo di Iron Man VR, il gioco per PlayStation VR dedicato al supereroe rappresentato da Tony Stark. Un titolo messo un po’ in secondo piano tra i colossi di Naughty Dog e Ghost of Tsushima, ma di cui finalmente abbiamo la data di uscita: 3 luglio.

Del gioco in sé si sa poco, ma fin dal primo annuncio, che risale allo scorso anno, appariva chiaro che, nella sua semplicità, riusciva a trasmettere buona parte delle sensazioni che i film ci hanno fatto provare. Non resta che attendere frementi e col caschetto PlayStation VR ben saldo in testa.