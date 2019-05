Invictus Gaming annienta SKT agli MSI 2019 e stabilisce un nuovo record mondiale

Alla fine della seconda giornata del Mid-Season Invitational 2019 di League of Legends organizzato da Riot Games, la squadra cinese Invictus Gaming ha portato a casa una vittoria clamorosa contro i sudcoreani SK Telecom T1 vincendo la partita 4-0 in soli 16 minuti e stabilendo così un nuovo record mondiale.

Si trattava di una delle competizioni più attese dell’evento dal momento che SKT, lo ricordiamo, si è aggiudicata per ben tre volte il titolo di campione del mondo nel League of Legends World Championship (rispettivamente nel 2013, nel 2015 e nel 2016). Invictus, che ha vinto gli stessi mondiali lo scorso anno, si presentava quindi come lo sfidante per eccellenza per il team sudcoreano.

Il nuovo record batte di ben quattro minuti quello stabilito dal team Edward Gaming contro i Bangkok Titans ai campionati mondiali del 2015, che chiusero la partita in soli 20 minuti e 26 secondi. Qualcosa ci dice che per veder battere il nuovo primato ci vorranno molti anni.