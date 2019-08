Intellivision Amico arriva a ottobre 2020

Sulla scia del successo delle nuove riedizioni in formato mini delle console dello scorso millennio, anche Intellivision sta per lanciare la sua proposta nostalgica sul mercato e lo farà precisamente il 10 ottobre del 2020 con Intellivision Amico.

Contrariamente alla concorrenza, che si è limitata in gran parte a riprodurre i vecchi modelli originali delle macchine da gioco in dimensioni ridotte, Intellivision Amico si propone più come una sorta di progetto revival e punta a un pubblico di famiglie e videogiocatori casual.

Il design della macchina dell’epoca, per esempio, è stato decisamente modernizzato. I due controller ora si collegano tramite tecnologia Bluetooth e presentano entrambi un display incorporato; potranno inoltre essere affiancati da smartphone equipaggiati con un’apposita app per ingaggiare partite multiplayer fino a otto giocatori. I giochi proposti, tra i quali spiccano classici come Astrosmash e Night Stalker, sono invece gli originali dell’epoca ma sfoggiano una veste grafica rinfrescata per essere più al passo con i tempi.

La console sarà venduta con 5 titoli preinstallati, ma disporrà anche di uno store digitale dal quale acquistare ulteriori giochi per un prezzo che si aggirerà intorno ai 10 euro. Rimane ancora ignoto invece il prezzo della macchina al lancio ma Intellivision dichiara di voler puntare sull’accessibilità del prodotto e per questo ci aspettiamo che risulti abbastanza economico.