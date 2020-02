Insomniac Games: Sony svela quanto ha pagato per lo sviluppatore

Ad agosto dell’anno scorso Sony ha annunciato l’acquisizione di Insomniac Games, lo studio artefice del fortunato Marvel’s Spider-Man e della serie di Ratchet & Clank. All’epoca dei fatti però la compagnia giapponese non aveva rivelato quale cifra avesse dovuto sborsare per concludere l’affare, ma ora il dato è stato reso pubblico nel suo ultimo report finanziario.

Per comprare quello che è diventato il quattordicesimo componente dei SIE Worldwide Studios, Sony ha pagato circa 209 milioni di euro (24.895 milioni di yen, per la precisione), e questo senza neanche portarsi a casa alcune delle proprietà intellettuali di Insomiac, come ad esempio quella di Spyro the Dragon, che è in mano ad Activision. Diverso il discorso per Sunset Overdrive, la cui IP era rimasta allo sviluppatore. Trattandosi però di un marchio che ha come unico esponente un titolo uscito svariati anni fa come esclusiva Xbox, è difficile che Sony abbia intenzione di ripescarlo tanto presto.

Al momento non sappiamo a cosa stia lavorando Insomniac, anche se è lecito aspettarsi qualche esclusiva per la prossima PlayStation 5.