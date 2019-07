In Call of Duty arrivano le capre!

Oggi è un grande giorno per gli amanti di Call of Duty e degli ovini: la modalità Operation Apocalypse Z per la versione PS4 di Black Ops 4 è ora disponibile (e a breve arriverà anche sulle altre piattaforme) mentre su Steam è stato lanciato in accesso anticipato Goat of Duty.

Ma partiamo da Operation Apocalypse Z: nella nuova modalità bisognerà fare strage di zombi nei panni del Reaper (mietitore), un nuovo specialista armato, com’è ovvio, di una grossa falce. Nell’espansione faranno anche ritorno Danny Trejo e Mr. Shadows, provenienti rispettivamente dalle modalità Call of the Dead e Avenged Sevenfold dei vecchi capitoli.

Se il COD originale però non vi piace abbastanza (o ne avete fin sopra ai capelli), potete fare un pensierino sul nuovo Goat of Duty, dello studio italiano 34BigThings. In questo folle simulatore BEE-llico (il gioco di parole era obbligato) vi scontrerete con le ostinate milizie di quadrupedi a colpi di proiettili e belati. Ovviamente sarete una capra anche voi, ma armata fino ai denti con ogni tipo di diavoleria militare. Non ci credete? Guardate il trailer di lancio.