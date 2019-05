In arrivo una Xbox One senza lettore?

Siamo pronti per una nuova era di console prive di lettore ottico? Senza disco o cartuccia fisica da infilare nella macchina? Insomma, ad abbandonare il videogame come lo abbiamo conosciuto fino a oggi, anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch? Stando a Microsoft pare proprio di sì. Le voci su una sua nuova console priva di lettore, dedicata solo ai titoli da acquistare e scaricare online, si fanno sempre più insistenti e non fanno che confermare la tendenza imperante ormai da qualche anno. Il mercato dei videogiochi in digital download cresce a dismisura, quello dei titoli su supporto fisico crolla allo stesso ritmo. E allora, in attesa della prossima generazione di console, il colosso americano ha ben pensato di progettare una versione della sua Xbox One S senza il lettore ottico. Il nome in codice del progetto è Xbox Maverick e la sua presentazione viene data per imminente, anche per dare ulteriore spinta al servizio di gaming su abbonamento Xbox Game Pass e preparare il terreno per Project xCloud, una sorta di Netflix dei videogame. Oltretutto, una versione senza lettore avrebbe inevitabilmente un prezzo di molto inferiore a quello attuale (Xbox One S è proposta a circa 200 euro), contribuendo a sfruttare fino all’ultima goccia l’investimento fatto da Microsoft nella progettazione dell’attuale generazione di console. In attesa degli annunci relativi alla prossima, che dovrebbero arrivare proprio tra qualche mese.