In arrivo una Super Nintendo Switch

Dopo l’annuncio della versione Lite di Switch più economica e compatta che arriverà il 20 settembre, Nintendo raddoppia l’offerta con una revisione anche del modello di base della sua console di punta.

A partire dal prossimo 4 ottobre infatti, la versione standard di Switch che troveremo in vendita avrà una batteria potenziata che garantirà quasi 3 ore in più di autonomia, per un massimo di 9 in totale (sempre variabili a seconda del gioco in uso).

La versione della console riveduta e corretta arriverà in una nuova confezione (visibile in foto) con un sfondo completamente rosso che permetterà di distinguerla da quelle dei vecchi modelli. Parallelamente alla nuova Switch migliorata, saranno disponibili anche dei nuovi Joy-Con nelle varianti “blu e giallo neon” e “viola neon e arancione neon”.

Le gioie di ottobre per i possessori di Switch però non finiscono qui, perché oltre ai nuovi controller anche diversi giochi, tutti da brividi, sono in uscita per la console nello stesso periodo. A partire dal porting di Vampyr di Dontnod, che ha appena comunicato di aver superato i 2 milioni di copie vendute del titolo e che un adattamento televisivo dello stesso è in arrivo da parte di Fox 21 Television Studios (sussidiaria di 20th Century Fox). Il 29 ottobre poi sarà il turno delle riedizioni di Resident Evil 5 e Resident Evil 6 mentre il 31, proprio nella giornata di Halloween, si potrà tornare a caccia di fantasmi nel tenebroso hotel Last Resort con Luigi’s Mansion 3.