In arrivo un Super Mario di LEGO

«C’è qualcosa in costruzione… continuate a seguirci!». Con queste parole, gli account di Twitter ufficiali di Lego e Nintendo hanno pubblicato un messaggio congiunto in cui annunciano una nuova collaborazione che farà incontrare l’universo di Super Mario con quello degli iconici mattoncini danesi.

I post sono accompagnati da un brevissimo video, dove l’idraulico più famoso dei videogiochi compare in un’inedita versione Lego e un punto interrogativo sul petto.

Non è chiaro se la partnership ci porterà una nuova linea di giocattoli o, addirittura, un videogioco ispirato a entrambi i franchise. L’unica cosa certa è che, per la prima volta, Mario verrà prestato ai LEGO (o viceversa). Stranamente, non era mai successo prima d’ora, nonostante Nintendo abbia stretto negli anni numerose collaborazioni per far comparire la sua preziosa mascotte su prodotti di ogni genere.

Di recente la casa giapponese sta pensando di espandere la portata dei propri brand fuori dallo stretto ambito dei videogiochi. Ne sono una prova i nuovi parchi giochi a tema Nintendo in costruzione in giro per il mondo, così come il nuovo film di Super Mario prodotto insieme a Illumination e in arrivo nel 2022 (quasi trent’anni dopo il primo, terrificante esperimento cinematografico del 1993).