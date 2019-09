In arrivo un nuovo Mafia!

Mafia sta per tornare, o per lo meno è ciò che sembra suggerire la registrazione effettuata in agosto dal publisher Take Two di tre marchi legati alla serie malavitosa di 2K Interactive, e avvistati dal sito Segmentnext. Nel documento si fa riferimento a Mafia I, Mafia II e a un generico “Mafia” con un logo completamente nuovo rispetto a quelli dei capitoli già usciti.

Se i primi due trademark possono far pensare all’arrivo di un’edizione rimasterizzata dei vecchi giochi, il terzo lascia supporre che ci sia un Mafia IV in sviluppo, o quanto meno in programma.

Ora, è vero è che i trademark devono essere rinnovati ogni 10 anni, ma considerando che i primi due Mafia sono stati pubblicati nel 2002 e nel 2011, non vi era al momento la necessità di un’operazione del genere.

Per altro, a rafforzare l’ipotesi dell’esistenza di un nuovo Mafia c’è anche la registrazione di un quarto marchio, a nemmeno un giorno di distanza dai primi tre, legato allo sviluppatore Hangar 13 che si era occupato dello sviluppo di terzo episodio della serie. Lo studio negli ultimi due anni ha ampliato il proprio organico passando attraverso una serie di fusioni con altre realtà del settore tra cui 2K Czech, e il logo presente nella registrazione riflette proprio questo nuovo assetto.

Chiaramente si tratta di mere supposizioni che vi invitiamo a prendere con le pinze, ma di norma movimenti così complessi legati a un trademark difficilmente sono privi di significato.

Quando si dice: se due indizi fanno una prova…