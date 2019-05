In arrivo Borderlands 3? Pare proprio di sì

Ce ne hanno messo di tempo a dircelo, a confermare quello che un po’ tutti speravamo. Per fortuna, alla fine, ecco l’annuncio. È Gearbox a farlo ed è di quelli roboanti: Borderlands 3. O quasi, a occhio e croce. Il terzo capitolo di una delle più apprezzate serie action è realtà e arriva a distanza di ben sette anni dal precedente, annunciato con un trailer che ne mostra, già ora, tutto il carattere. Che poi, a dirla tutta, si sa che il titolo è Mask of Mayhem, senza alcun riferimento testuale alla serie, ma immagini, stile e ambientazione lasciano ormai pochi dubbi. Per la presentazione ufficiale, però, cioè per conoscere tutti i dettagli di quel che ci aspetta, non si dovrà attendere molto. Il trailer, infatti, rimanda al 28 Marzo 2019, nel corso del Pax East. L’adrenalina è a mille e non vediamo l’ora di saperne di più. Nel frattempo, grazie Gearbox per averci regalato un sogno.