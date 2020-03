Il videogioco di Blade Runner verrà rimasterizzato per console e PC

Nel 1997 la ormai defunta Westwood Studios produsse un’avventura grafica nello stile “punta-e-clicca” ispirata a Blade Runner, il classico di Ridley Scott che ha fatto la storia del cinema nel 1982, a sua volta tratto da un celebre romanzo di Philip K. Dick intitolato “Do Androids Dream of Electric Sheep?”.

Il gioco, intitolato anch’esso “Blade Runner”, riprendeva estetica e tematiche dalla pellicola cult per metterci nei panni di un agente di nome Ray McCoy alla caccia di alcuni replicanti ribelli. Anche se non si trattava di un vero e proprio adattamento, insomma, le due storie avevano numerosi punti in comune. Pur se ritenuta da molte una delle migliori avventure grafiche di sempre, l’opera negli anni è diventata particolarmente difficile da reperire, ma per fortuna le cose stanno per cambiare.

Pare infatti che la casa di produzione cinematografica Alcon Entertainment in collaborazione con Nightdive Studios (software house famosa per aver già contribuito alla rinascita di alcune pietre miliari in forma di remaster, come ad esempio System Shock) riporteranno alla luce Blade Runner in una versione migliorata, che uscirà per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC attraverso Steam nel corso di quest’anno. Intervistati dall’Hollywood Reporter, i responsabili di Nightdive Studios hanno spiegato che, attraverso una complicata procedura di reverse engineering, sono stati in grado di recuperare il codice del gioco che era andato perduto anni fa.

«Blade Runner è ancora strabiliante da ogni punto di vista, quindi abbiamo intenzione di rispettare la visione di Westwood e il gameplay in tutta la sua gloria, ma allo stesso tempo utilizzeremo il nostro motore KEX per migliorare la grafica ed elevare l’esperienza di gioco a un livello che avete mai visto prima», ha dichiarato il CEO di Nightdive, Stephen Kick. «Oltre a godere di tutti i benefici offerti dagli hardware moderni, il gioco vi apparirà non come era, ma glorioso come ricordavate che fosse».