Il videogame My Friend Pedro rischia di andare in TV

C’è chi fa shopping di vestiti, chi di cibo e chi invece di concept da trasformare in serie televisive di successo. Buona parte di noi ricade nei primi due casi, mentre nel terzo ecco Derek Kolstad. Un nome forse non molto noto ai più, ma che corrisponde a quell’anima pia che ci ha portato la serie John Wick. Insomma, non uno stronzo qualunque. E il buon Derek, ora, sta adocchiando qualche idee per creare il prossimo blockbuster.

Nelle sue mire, sarebbero entrati non uno ma ben due titoli. Titoli di nicchia, indie, di cui uno piuttosto famoso. Parliamo dello splendido e originale action My Friend Pedro. In un’intervista a Comicbook il buon Kolstad ha rivelato di essere particolarmente preso dal gioco di Devolver Digital e di essere nella fase di progettazione di un possibile plot. Dicevamo, però, che non è l’unico titolo considerato. L’altro è infatti Bendy and the Ink Machine, meno conosciuto e risalente al 2017.

Benché quest’ultimo sia un interessante survival horror, di cui per altro è atteso un seguito, è ovvio che l’enfasi è posta su My Friend Pedro, un titolo il cui mix tra azione e stylish game ha garantito più di 250000 copie vendute. Il potere della banana (la potete capire solo se conoscete il titolo)