Il trailer di Tenet debutterà tra poche ore su Fortnite

Prima o poi doveva succedere. E così, dopo il maxi concerto di Travis Scott, ecco arrivare una notizia, se possibile, ancora più esplosiva. Tenet, il prossimo colossal di Christopher Nolan, sarà presentato in anteprima mondiale, con un trailer, su Fortnite. Chissà, magari in parte è dipeso dalla situazione contingente, ma è un dato di fatto che, per la prima volta nella storia, una produzione cinematografica di simile livello (è costato oltre 200 milioni di dollari) viene presentata sfruttando una piattaforma videoludica.

L’appuntamento, per gli italiani, è alle 2 del mattino del 22 maggio. Ovviamente, su Fortnite.

Grab a front row seat in Party Royale for a world premiere!

Catch the latest trailer for Christopher Nolan’s @TENETFilm at the top of every hour on the big screen starting at 8 PM ET.

ʇnO sunᴚ ǝɯı⊥ ǝɹoɟǝq ʇı ǝǝS pic.twitter.com/ZiNfxaRQ7U

— Fortnite (@FortniteGame) May 21, 2020