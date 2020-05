Il ritorno di Tony Hawk Pro Skater!

Un po’ era nell’aria, ma adesso se ne ha la conferma: ci sono nuovi titoli di Tony Hawk Pro Skater in arrivo. La celebre saga di videogame a tema skateboard fa il suo ritorno dopo cinque anni di assenza (l’ultimo capitolo è il dimenticabile Pro Skater 5, del 2015). Chi si aspettava un capitolo nuovo di zecca, però, dovrà aspettare. Si parla, infatti, delle versioni remastered dei primi due episodi, usciti rispettivamente nel lontano 1999 e 2000. Poco male, comunque: a detta di molti si tratta dei due migliori episodi della saga ancora oggi, e c’è di buono che, trattandosi di remaster, appunto, non dovremo aspettare molto per metterci le mani: arrivano, infatti, il prossimo 4 settembre, su PS4, Xbox One e PC.

“La serie originale di Tony Hawk’s Pro Skater è stata un pilastro nell’evoluzione dei moderni trick per lo skateboard e ha ispirato molti degli skater professionisti che oggi conoscete e amate”, ha dichiarato Tony Hawk. “Sono entusiasta di poter ispirare una nuova generazione di skateboarder, giocatori e fan della serie nel far crescere ulteriormente questo sport”.

Di base, i due titoli saranno riproposti con i contenuti originari, quindi stessi skater, stesse mappe e medesime sountrack, ma ci saranno altre aggiunte, come nuove sfide e obiettivi. E chissà che il successo delle remastered non porti allo sviluppo di un capitolo tutto nuovo.

Per festeggiare il lieto evento, Activision ha tirato in ballo niente poco di meno che Jack Black con suo canale JablinskiGames.

Per il trailer, invece, guardate qu.