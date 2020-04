Il prossimo aggiornamento di Modern Warfare sarà molto molto grosso

La pandemia di Coronavirus ci ha messi tutti di fronte a console e PC a giocare, col risultato che i videogame sono passati dall’essere (per alcuni) la maledizione per la società a divenirne la salvezza (e su questo non avevamo dubbi). Il vero problema sono le connessioni: lente, così lente che appena un publisher annuncia delle patch correttive, o degli aggiornamenti, tocchiamo ferro per capire quante ore serviranno al download. Ecco, con Call of Duty: Modern Warfare gli scongiuri, nel caso, son serviti a poco.

Il prossimo aggiornamento del popolare gioco di Infinity Ward, infatti, ha la mastodontica dimensione di 15 gigabyte. Non si tratta di un aggiornamento “minore”, certo, e introduce diversi miglioramenti, ma quasi tutti riguardano, alla fine, delle correzioni a bug noti. Ci chiediamo, dunque: è necessario? Per giocare di sicuro sì, visto che l’installazione dell’aggiornamento è obbligatoria, ma viene da chiedersi se non si fosse potuta fare un’eccezione in un momento storico già così complicato.

I dettagli sull’aggiornamento si trovano nel sito dello sviluppatore. La disponibilità è prevista a partire dal 28 aprile.