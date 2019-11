Il parco a tema di Nintendo prende forma e promette bene

Se ne parla da anni ma finalmente abbiamo le prime, vere immagini di Super Nintendo World, la prima area di un parco a tema completamente dedicata all’universo dell’idraulico più famoso dei videogiochi e che vedrà la luce all’interno degli Universal Studio giapponesi di Osaka. Nelle foto postate su Twitter da L.C.A. Studios si distinguono chiaramente alcuni elementi molto familiari a tutti fan dei giochi di Super Mario: parliamo degli immancabili blocchi, le nuvolette bianche e la bandierina di fine livello. Oltre all’area dedicata a Mario, il parco dovrebbe avere anche il castello di Peach e quello di Bowser e una seconda sezione ispirata a Donkey Kong è prevista per il 2021.

Il Super Nintendo World di Osaka aprirà le sue colorate porte la prossima primavera, giusto in tempo per accogliere i numerosissimi turisti in visita nel paese per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sempre quest’anno Universal ha annunciato un progetto analogo per il suo prossimo parco che aprirà i battenti a Orlando, in Florida, nel prossimo futuro.