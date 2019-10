Il nuovo trailer di Death Stranding svela un sacco di cose

A poco meno di una decina di giorni dalla sua uscita, e a un paio dalla pubblicazione della nostra recensione (prevista per le 8:01 del primo novembre), Death Stranding continua a far parlare sé. L’argomento del giorno è il trailer di lancio presentato nel corso della Parigi Games Week. Accompagnato da Yoji Shinkawa (che si è occupato del design dei macchinari e personaggi), un Hideo Kojima particolarmente su di giri è salito sul palco per introdurre il filmato e, tra le ovazioni del pubblico presente, ha sottolineato come Death Stranding sia il frutto di un lavoro che si è protratto per oltre tre anni.

Il trailer di lancio, della durata di oltre sette minuti, offre uno spaccato di ciò che proporrà il gioco, mettendo al tempo stesso in mostra i personaggi che comporranno il ricchissimo cast. Di particolare interesse anche la componente sonora, con un brano in sottofondo (BB’s Theme di Ludvig Forsell feat. Jenny Plant) che si affianca a un apprezzabile doppiaggio in italiano. Da vedere ed esaminare, in attesa del nostro giudizio.