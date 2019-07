Il nuovo personaggio di Overwatch è una bomba

Viene descritto da Blizzard stessa come “un eccentrico astrofisico che vuole scoprire i segreti dell’universo, ma non si rende conto che lo stanno usando come un’arma vivente”. Vi presentiamo Sigma, il nuovo nerboruto personaggio che è da poco entrato a far parte del variopinto universo di Overwatch.

Il reveal di Sigma è avvenuto in via ufficiale tramite l’account Twitter del gioco, ma in realtà alcuni dettagli erano già trapelati una settimana fa, quando il profilo social dei campionati mondiali messicani di Overwatch aveva mostrato per sbaglio l’immagine di una classifica dove appariva in bella mostra anche il nostro scienziato.

Da lì in po’ Blizzard ha cominciato a rilasciare indizi sparsi qua e là, come una serie di equazioni matematiche oppure delle immagini dove si intravede la tuta spaziale di Sigma, e che sono culminati infine con il video di presentazione.

Al momento non si sa quando il nuovo personaggio sarà reso disponibile, né che tipo di abilità utilizzerà in battaglia anche se qualcuno già pensa che, dato il suo background, potrebbe fare uso della forza di gravità.