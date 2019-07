Il nuovo Minecraft arriva su smartphone!

È uno dei di videogiochi più popolari al mondo ed è presente su praticamente qualsiasi piattaforma esistente. Stiamo parlando di Minecraft, che sta per fare il grande salto in stile Pokémon Go nel mondo della realtà aumentata e le premesse sono sinceramente entusiasmanti.

Minecraft Earth permette infatti di costruire un bellissimo mondo a blocchetti nel pieno spirito della serie che attingerà dalle risorse presenti in quello reale sovrapponendosi allo stesso. È più facile a farsi che a dirsi, e mai come in questo caso il video della beta (che trovate in fondo all’articolo) vale più di mille parole. Il gioco includerà anche una modalità multiplayer che permetterà di aiutare o di intralciare gli altri utenti alle prese con le loro costruzioni.

In ogni caso, sia che siate veterani della serie o semplici curiosi dell’ultima ora, tutti possono iscriversi sul sito ufficiale per avere una possibilità di essere tra i fortunati tester della beta che partirà tra circa due settimane su iOS. I possessori di device Android, invece, dovranno aspettare qualche giorno in più.

Le uniche condizioni richieste per prendere parte all’anteprima sono la maggiore età e il possesso di un account Microsoft o Xbox (oltre che di uno smartphone, ovviamente). Se poi siete anche dotati di un bel po’ di creatività, ancora meglio.