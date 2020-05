Il nuovo gioco del designer di Goat Simulator è assurdo

Goat Simulator è, di sicuro, uno dei titoli più originali e divertenti degli ultimi anni. Del resto, controllare una capretta non è cosa di tutti i giorni. Il suo designer, Armin Ibrisagic, non si è riposato sugli allori, sviluppando un nuovo titolo. Ovviamente, si tratta di qualcosa di fuori di testa.

Il suo titolo è “Just Die Already” e ci mette nei panni di un arzillo vecchietto con tanta voglia di riposarsi in una lussuosa casa di riposo. Non è chiaro come possa raggiungere lo scopo, mentre è evidente che, un po’ come avveniva in Goat Simulator, fulcro dell’esperienza sarà avere la massima libertà possibile, sfruttando un motore fisico che trasforma l’alter ego virtuale in una sorta di bambolotto. Più che un gioco di azione, o un open world, Just Die Already è una specie di party game, divertente da giocare soprattutto con altri amici. Per metterci mano dovremo aspettare poche settimane: l’uscita, infatti, è prevista su PC per quest’estate. Per il resto, conviene dare un’occhiata al trailer.