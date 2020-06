Il futuro di Destiny 2 è qui

Il mondo di Destiny 2 non si ferma mai e Bungie ha deciso di deliziarci, oggi, con un doppio annuncio. Innanzitutto, quello della prossima espansione, “La stagione degli arrivi”, che viene lanciata oggi stesso. E poi, per non farsi mancare nulla, uno sguardo al futuro prossimo, con l’annuncio di Destiny 2: Oltre la Luce, in arrivo il 22 settembre 2020.

La prima svela in parte i misteri legati alle navi piramidali comparse nell’universo di gioco, con l’arrivo di una di queste sul satellite Io. Si tratta, in realtà, di un antipasto di ciò che sarà sviluppato nel corso della stagione fino ad arrivare, appunto a “Oltre la Luce”. Da quel punto, l’azione si sposterà su un nuovo universo e, di fatto, un gioco nuovo di zecca, con tanto di nuove avventure, destinazioni e poteri.

“Oltre la luce” è già prenotabile fin da oggi, ottenendo così contenuti esclusivi, per PC Steam, Stadia, Xbox One e PlayStation 4, tuttavia è già predisposto per le nuove PlayStation 5 e Xbox Series X. Nel caso delle console di nuova generazione, contenuti e risultati saranno trasferibili dalle versioni su console precedenti.