Il film di Uncharted uscirà il prossimo anno!

È una di quelle produzioni che temevamo di non vedere più, dopo anni di incertezze e voci smentite, il film di Uncharted ha trovato finalmente il suo protagonista e ora ha persino una data di uscita! Non proprio vicina, però: il film arriverà infatti nelle nostre sale il 18 dicembre 2020. Tom Holland, il talentuoso attore britannico, star di Spider-Man: Homecoming, vestirà i panni di Nathan Drake in una storia che, data la differenza di età, racconterà la giovinezza del celebre ladro creato da Naughty Dog. La produzione sarà diretta da Dan Trachtenberg (10 Coverflield Lane) su una sceneggiatura scritta da Jonathan Rosenberg e Mark Walker. Nonostante il film non ripercorra la trama dei quattro giochi, è abbastanza scontato che vedremo alcuni dei personaggi che abbiamo imparato ad amare nel corso degli anni e che accompagnano Nate fin dall’infanzia. Parliamo ovviamente del truffatore Victor Sullivan e di Samuel Drake, ma ci piacerebbe anche ritrovare Chloe Frazer, Nadine Ross ed Elena Fisher, per quanto non siano legate al passato di Drake.

Di recente Sony ha annunciato di aver aperto una divisione chiamata PlayStation Production con il compito di produrre film e serie TV ispirati ai personaggi più importanti associati al brand. Si prospetta dunque un futuro radioso per gli amanti di questo tipo di prodotti crossmediali, Se però non ce la fate ad aspettare fino al prossimo anno, potete intanto godervi questo bellissimo cortometraggio di Uncharted creato dai fan con protagonista nientemeno che Nathan Fillion!