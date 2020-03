Il Coronavirus arriva a Kojima Productions

L’epidemia non risparmia nemmeno l’industria dei videogame e, tra i contagiati, ne spunta anche uno in forze a Kojima Productions, vale a dire lo studio di sviluppo di Hideo Kojima, che ha da poco lanciato Death Stranding e da cui è atteso un annuncio sul prossimo titolo in lavorazione. Lo stesso studio si è premurato di far sapere, tuttavia, che dal 20 marzo tutti i dipendenti non si trovano più in ufficio ma lavorano da casa. Cogliamo l’occasione per fare i migliori auguri di pronta guarigione al membro del team.