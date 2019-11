Il coreano Park “Dark” Ryung Woo vince i mondiali di Starcraft 2

Si sono concluse questo weekend nella cornice della Blizzcon che si è tenuta ad Anheim, in California, le WCS Global Finals 2019, i campionati mondiali dedicati a Starcraft 2.

Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio il coreano Park “Dark” Ryung Woo, che ha battuto l’italiano Riccardo Reynor Romiti in finale per 4 a 1. Dell’impresa del giovanissimo secondo classificato tuttavia si continuerà sicuramente a parlare per lungo tempo: è infatti il primo italiano a portare a casa il titolo di vicecampione del mondo di Starcraft II, oltre a un sostanzioso premio di 100 mila dollari. Nella sua scalata verso la finale Reynor ha inoltre incrociato la strada con l’ex campione in carica Joona “Serral” Sotala, battuto con un sorprendente 3 a 2.

Ottima anche la prestazione di Kim “Classic” Doh Woo del team Mkers, che ha superato i quarti vincendo 3 a 2 contro Rogue ma è stato fermato in semifinale 3-0 proprio dal neo campione Dark.