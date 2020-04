Il concerto di Travis Scott su Fortnite ha fatto il botto

Dello show di Travis Scott vi avevamo già parlato, intuendo che sarebbe stato un grande successo. E infatti successo è stato, ma probabilmente è andato anche oltre le più rosee aspettative dell’artista e del suo entourage.

Vuoi per la caratura del personaggio, vuoi per la popolarità di Fortnite, vuoi per la situazione contingente, fatto sta che lo show ha superato i 12,3 milioni di visualizzazioni simultanee. Al successo ha contribuito il fatto che Travis Scott ha scelto l’inusuale platea anche per presentare il suo nuovo brano.

Se non avete ancora avuto modo di assistere allo spettacolo, sappiate che il 25 aprile c’è l’ultimo appuntamento, alle 18 per l’Italia. Non resta che tuffarsi su Fortnite.