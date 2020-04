Il 24 aprile uscirà un nuovo gioco su Predator: è quello che ci serve

È previsto per il 24 aprile, su PlayStastion, l’uscita di Predator: Hunting Grounds, titolo annunciato nel maggio dello scorso anno e che, zitto zitto, senza troppo clamore, si appresta a diventare uno dei videogame per PlayStation più interessanti del periodo. Non fosse che per la sua natura: nei panni di poveri marine sbattuti nella giungla, o del terrificante cacciatore spaziale, dovremo avere la meglio del nostro rispettivo avversario.

Va detto che il titolo, nelle sua prime apparizioni, non convinse fino in fondo chi lo aveva provato, poiché era abbastanza lineare e poco rifinito. Tuttavia IIIFonic, già sviluppatore di Venerdì 13: The Game, sembra aver sfruttato bene i mesi a disposizione per lavorarci alacremente e farlo arrivare all’uscito pronto, pulito e divertente.

Già il weekend di prova pubblica, quello del 27-29 marzo, in effetti, ne aveva mostrato il buon tasso adrenalinico e la velocità. La meccanica, del resto, è ben rodata: 4 soldati che devono raggiungere il punto di raccolta dell’elicottero od uccidere il mostro. Nei panni del mostro, invece, l’unica opzione è far fuori tutti e quattro i marine. Il fatto di essere solo è ben bilanciato, tuttavia, dalle caratteristiche superiori del personaggi, tra cui la possibilità di mimetizzarsi e di arrampicarsi ovunque.

I codici di prova sono in arrivo, li aspettiamo, ovviamente con la bava alla bocca.