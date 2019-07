Id Software saluta il suo co-fondatore

Che Id Software non sia più lo stesso manipolo di geniali quanto incasinati sviluppatori che ha dato i natali a serie come Doom e Quake, allietando gli anni ’90 dei videogiocatori, è cosa nota. Dal 2009, infatti, la casa texana è stata acquisita da Zenimax (Bethesda, per intenderci), e da allora ha visto la progressiva dipartita dei suoi membri costituenti, compreso il leggendario John Carmack, passato a Oculus. Di fatto, della vecchia guardia, al timone dell’azienda rimaneva Tim Willits. Arrivato in realtà 4 anni dopo l’apertura dello studio, vale a dire nel 1995, Willits ne divenne director, oltre a mettere mano come designer ai giochi sviluppati dal team.

After 24 years, I’ve decided to leave id Software after QuakeCon. I’ve been extremely lucky to work with the best people in the industry on truly amazing games. QuakeCon has been an unbelievable part of my journey and I look forward to seeing everyone at the Gaylord Texan. pic.twitter.com/shX5H441py

— Tim Willits (@TimWillits) July 18, 2019