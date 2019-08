I videogame “The Lion King” e “Aladdin” tornano rimasterizzati!

Per gli amanti dei giochi Disney dei tempi che furono è in arrivo Disney Classic Games, un’edizione da collezione che include i classici videogiochi degli anni Novanta Aladdin e Il re leone.

Entrambi i titoli saranno riproposti nelle tre versioni per Sega Mega Drive, Game Boy e Game Boy Advance. Nel caso di Aladdin sarà disponibile anche una demo inedita comparsa solo nelle fiere dell’epoca e una versione “final cut” con diversi contenuti tagliati dei quali però non si conoscono i dettagli. Solo per Il re leone, inoltre, sarà disponibile anche la versione Super Nintendo.

La nuova riedizione porterà ovviamente alcune nuove funzionalità come la possibilità di riavvolgere l’azione di gioco, di attivare trucchi e aiuti per rendere l’esperienza più semplice e di cambiare l’assetto dei controlli. La collezione è curata da Digital Eclipse, nota per essersi già occupata di altri revival simili come la Mega Man Legacy Collection, la SNK 40th Anniversary Collection e la Disney Afternoon Collection, che includeva titoli risalenti all’epoca del NES.

Disney Classic Games: Aladdin e Il re leone sarà disponibile a partire da questo autunno sia in versione fisica che digitale.