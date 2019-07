I primi tre Doom su PS4, Xbox One e Switch

Nel corso del QuakeCon 2019, la conferenza dedicata ai titoli Id Software che si sta tenendo in questi giorni al Gaylord Texan Resort & Convention Center di Grapevine, in Texas, è stato annunciato il lancio dei primi capitoli della serie Doom per tutte le principali console. Parliamo, dunque, di Doom, Doom II e Doom 3, coi primi due messi a disposizione anche dei dispositivi iOS e Android. Su console, Doom e Doom II sono venduti a 4,99 euro, mentre il terzo capitolo, in vera grafica 3D e invecchiato decisamente meglio, è offerto al prezzo di 9,99 euro.