I Pokémon sbarcano su Facebook!

The Pokémon Company ha appena lanciato due nuovi giochi dei Pokémon completamente gratuiti e disponibili per gli utenti del social network attraverso il servizio Facebook Gaming. Parliamo di Pokémon Tower Battle e Pokémon Medallion Battle. Il primo, sviluppato dallo studio indiano Bombay Play, è un puzzle game dove bisogna impilare i Pokémon l’uno sull’altro per creare una torre più alta possibile senza farli cadere; per giocare basta semplicemente collegarsi a questo indirizzo (a patto di avere un account Facebook).

Pokémon Medallion Battle è invece realizzato dallo sviluppatore giapponese GCTurbo e per ora è disponibile solo nelle regioni asiatiche e del Pacifico. Si tratta di un’avventura che riprende in parte i classici Pokémon per console, in parte il gioco di carte collezionabili: gli allenatori intraprendono il classico viaggio per vincere le medaglie delle palestre dei campioni, e lungo il tragitto dovranno catturare, allenare e far combattere i loro Pokémon, qui presenti in forma di medaglioni.

Entrambi i giochi riceveranno aggiornamenti costanti che introdurranno nuove creature, eventi e altro ancora.