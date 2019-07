I Mkers trionfano ai PG Nationals di Rainbow Six!

Si è concluso con la vittoria dei Mkers il primo campionato ufficiale italiano di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege organizzato da PG Esports con il supporto di Acer Predator.

La competizione è partita lo scorso 4 giugno e gli incontri si sono tenuti con una frequenza di due volte a settimana nell’arco di due mesi. La finale si è giocata lo scorso sabato al Teatro Olimpico di Roma, che ha ospitato per l’occasione oltre 400 persone, alle quali se ne sono aggiunte decine di migliaia che hanno seguito i match via streaming per un totale di 80.000 spettatori unici.

Sul palco di Roma i Mkers hanno sfidato i Notorius Legion in uno scontro conclusosi con un secco 3 – 0 per i primi.

Ad aprire la finalissima, uno show che ha visto protagonista noto cantante MadMan, grande fan di Rainbow Six, svestire i panni di rapper per calarsi in quelli di pro player, sfidando con il suo team i Rainbow 6 All Stars. A seguire è salita sul palco l’orchestra dell’Assassin’s Creed Symphony, diffondendo nel Teatro Olimpico di Roma le sinfonie dell’amatissimo videogame.

Quella di sabato è l’ennesima vittoria per i Mkers. Il promettente team italiano di eSport sponsorizzato da A|X Armani Exchange dall’inizio dell’anno ha infatti continuato ad accumulare successi e importanti trofei sia Italia che in Europa.