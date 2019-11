I Mkers su FIFA 20 con la maglia firmata Armani

Per il secondo anno di fila i Mkers sono l’unico team italiano scelto da EA Sports per comparire su FIFA 20 Ultimate Team con la propria divisa ufficiale, firmata per questa stagione competitiva da un brand d’eccezione come Armani per la sua linea Exchange. Il kit da gioco dei Mkers è presente nello store online accessibile a tutti i possessori di FIFA 20.

Il Ceo di Mkers Paolo Cisaria ha commentato: «Essere presenti all’interno del titolo di gioco con la divisa ufficiale è sicuramente un orgoglio oltre che un riconoscimento per quello che siamo riusciti a fare su questo titolo. Per noi questa attività ha anche valore come leva di marketing offrendo un ulteriore spazio di visibilità al nostro main sponsor Armani Exchange».

I Mkers saranno inoltre ospiti dell’evento Social Football Summit che si terrà a Roma i prossimi 20 e 21 novembre, per parlare di eSports insieme ad altri esperti del mondo del digital marketing in ambito calcistico.