I Mkers rinnovano l’accordo di sponsorizzazione con Sparco

È stato prolungato l’accordo di sponsorizzazione iniziato nel 2018 tra i Mkers e Sparco Gaming e andrà a coprire tutta la prossima stagione competitiva. Il team italiano di eSport aveva stretto già quest’anno un altro prestigioso accordo con Armani Exchange, che ha ne ha ridisegnato le maglie ufficiali. Su quella stessa divisa oggi figurerà anche Sparco Gaming, che sarà anche il fornitore ufficiale delle sedute di gioco utilizzate dai ragazzi.

Sparco è già partner ufficiale di EA Sports per tutti i tornei Makor di FIFA19. La realtà italiana è conosciuta nel mondo per i suoi sedili utilizzati nelle macchine della Formula 1 e del Campionato Mondiale di Rally, prodotti dall’alto contenuto ingegneristico che uniscono innovazione alla tradizione.

L’accordo prevede anche una serie di eventi dal vivo in collaborazione dove i partecipanti potranno testare di persona i prodotti Sparco.

“Dopo aver chiuso un importante round di investimento e nuove importanti partnership, quella con Sparco è una conferma che dà continuità al lavoro già intrapreso la scorsa stagione – ha dichiarato Daniele Ballini, co-founder e merchandise manager di Mkers –. Per noi questo vuol dire essere riusciti a restituire allo sponsor ciò che si aspettava, tema su cui siamo molto attenti. Questa partnership contribuisce a strutturare al meglio la nostra unità di business di merchandising, sulla quale stiamo già lavorando anche con Armani Exchange.”

“L’accordo con Mkers conferma non solo l’impegno di Sparco nel mondo del gaming – ha dichiarato Niccolò Bellazzini, brand manager Sparco – ma anche l’efficacia dei prodotti proposti, sempre innovativi e attenti alle esigenze di realtà che possiamo definire a tutti gli effetti professionistiche. Si tratta di una partnership che struttura e sottolinea anche la visione e la versatilità di un’azienda come Sparco”.