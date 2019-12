I Green Day si esibiranno dal vivo ai Game Awards!

Sarà la band punk statunitense dei Green Day ad aprire la quinta edizione dei Game Awards, gli Oscar dei videogiochi che si tengono ogni anno a dicembre. Il gruppo darà vita a una performance dal vivo “ispirata ai videogiochi” sulla quale avrebbe lavorato addirittura “per mesi” insieme al patron dello show Geoff Keighley, come rivelato da lui stesso via Twitter. Al termine dell’esibizione, inoltre, ci sarà anche un annuncio speciale di cui, chiaramente, al momento non sappiamo nulla. Che si tratti del ritorno di Rock Band con un nuovo capitolo dedicato Green Day? Di un nuovo gioco musicale? Di un cameo in Death Stranding? Fra una decina di giorni lo scopriremo.

Il programma musicale dello show, inoltre, non si ferma qui. Anche quest’anno il compositore Lorne Balfe (Mission: Impossible, Assassin’s Creed) dirigerà l’orchestra dei Game Awards accompagnando le nomination e dedicando uno speciale segmento al titolo che sarà premiato come miglior gioco dell’anno. La cerimonia si terrà giovedì prossimo presso il Microsoft Theater di Los Angeles, ma se la città californiana vi risulta fuori mano potete seguire lo show per intero via Facebook, Twitch, Twitter e YouTube a partire dalle ore 17:30 PT (2:30 ora italiana).