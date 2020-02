I Gig Tiger stanno per tornare!

Siete pronti a fare una passeggiata sul viale dei ricordi? Hasbro ha deciso di rilanciare la sua linea di videogiochi portatili Tiger Electronics, qui da noi conosciuti come Gig Tiger. I piccoli dispositivi, che negli anni ’90 erano all’ultimo grido, proponevano una versione semplificata del concetto di console portatile: sul semplice schermo LCD in bianco e nero semitrasparente dell’apparecchio era possibile giocare a un solo gioco, anche perché parte dello sfondo era disegnata e non interattiva.

Non sappiamo ancora se i nuovi Tiger saranno perfettamente fedeli agli originali oppure introdurranno qualche novità (speriamo quantomeno in una batteria al litio ricaricabile, invece dell’alloggio per le antiche pile stilo). Quel che è certo è che per il prezzo annunciato di 15 dollari non possiamo aspettarci la luna.

I primi quattro modelli rivelati dei nuovi Gig Tiger sono Sonic the Hedgehog 3, Disney’s Little Mermaid, Marvel X-Men Project X e Transformers Generation 2, e saranno venduti inizialmente in Nord America a partire da quest’autunno tramite la catena GameStop.