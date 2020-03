I creatori di Just Cause pubblicano il video di un nuovo progetto

Avalanche Studios ha annunciato il suo nuovo assetto aziendale e, tanto per gradire, anche il progetto di un nuovo sparatutto horror. Ribattezzata “Avalanche Studios Group”, l’azienda svedese ha deciso di porre l’accento sulla divisione dei ruoli delle sue tre sussidiarie: Avalanche Studios continuerà ad occuparsi dei titoli tripla A come la serie di Just Cause; Expansive Worlds curerà i progetti esterni; Systemic Worlds, infine, svilupperà i giochi autoprodotti dal gruppo, come il recente Generation Zero e il nuovo sparatutto appena rivelato.

Nel teaser trailer di annuncio del gioco, con visuale in prima persona, vediamo un’ambientazione innevata, l’entrata di una caverna e in sottofondo possiamo udire dei rumori ovattati che ricordano degli spari. La scena si conclude all’inizio di uno scontro con quella che sembra una creatura celata nell’ombra.

Lo sviluppatore promette che ci saranno nuove informazioni a breve aggiungendo che tra i progetti del gruppo Avalanche Studios ce ne sono ancora diversi altri da annunciare.