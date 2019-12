I Am Jesus Christ, un nuovo video per celebrare le feste (ovviamente)

Forse ricorderete, I Am Jesus Christ il «simulatore di divinità» che ci mette nei panni di Gesù di Nazareth. Annunciato all’inizio del mese, il gioco sviluppato da SimulaM ha fatto inevitabilmente parlare di sé e adesso il team è tornato a ringraziare per il clamore mediatico con un nuovo video che riporta, tra le altre cose, le citazioni più divertenti della stampa anglofona.

Il primo trailer di I Am Jesus Christ ha ottenuto circa 6 milioni di visualizzazioni solo su Twitter e oltre 800.000 su YouTube. Chiaramente, al successo deve aver contribuito in parte anche lo spirito Natalizio già nell’aria.

Il gioco ci farà ripercorrere i passi di Gesù dal battesimo alla resurrezione permettendoci di compiere miracoli, di pregare per ottenere i poteri dello Spirito Santo e di combattere contro le manifestazioni di Satana. Purtroppo neanche il nuovo trailer ci dà un periodo di riferimento per l’uscita del titolo, e i pochi nuovi dettagli di gameplay ci fanno pensare che gli sviluppatori abbiano ancora parecchia strada da percorrere per completarlo… a meno di non sperare in un miracolo!