Horizon Zero Dawn arriverà su PC!

Ormai manca solo l’annuncio ufficiale, ma è praticamente certo che Horizon Zero Dawn, l’avventura open world di Guerrilla Games uscita in esclusiva per PlayStation 4 nel 2017, arriverà anche su PC nel corso di quest’anno. La notizia è giunta quasi in contemporanea dal giornalista di Kotaku Jason Schreier e dall’analista Daniel Ahmad di Niko Partners, entrambi in contatto con alcune fonti interne di Sony.

La mossa segnerebbe l’annuncio di una nuova era per l’industria dei videogiochi come l’abbiamo intesa finora, e anche se i segnali che le cose stavano cambiando erano evidenti già dall’anno scorso, con l’apertura di Sony cadrebbe uno dei muri più imponenti a difesa del principio dell’esclusiva su console. D’altronde una prima breccia c’è stata con l’arrivo di titoli come God of War e dello stesso Horizon sul servizio PlayStation Now, rendendoli quindi giocabili anche su PC seppure esclusivamente in streaming. Più di recente, con l’annuncio che Death Stranding varcherà i confini di PS4 quest’estate è stato fatto un’ulteriore passo avanti perché, pur non trattandosi di un titolo first-party, Sony ne ha attivamente supportato e finanziato lo sviluppo.

Al contrario dei casi in esempio, però, è solo con l’arrivo di Horizon Zero Dawn su PC che potremo parlare di vera apertura e considerando che il seguito sembra essere attualmente in sviluppo per PlayStation 5, le nuove politiche di Sony potrebbero in parte riguardare anche la console di nuova generazione. Stiamo facendo il passo più lungo della gamba? Forse, ma oggi l’ipotesi ci appare sicuramente un po’ più probabile.

OK, time for some good news: Sony's PS4 exclusive Horizon: Zero Dawn is coming to PC this year, sources tell Kotaku. It's an unprecedented move that may help usher in a platform-agnostic future. https://t.co/1bXcUf2z3m — Jason Schreier (@jasonschreier) January 16, 2020