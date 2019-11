Horizon Zero Dawn 2 confermato!

Con l’annuncio ufficiale di PlayStation 5 lo scorso mese, era già trapelata la voce che Guerrilla Games fosse all’opera su un gioco per la nuova console. Ora un annuncio di lavoro pubblicato dallo sviluppatore olandese ci dà la conferma che si tratta proprio del seguito di Horizon Zero Dawn, il videogioco d’azione open-world uscito nel 2017 per PlayStation 4.

Nelle ultime due settimane sul sito di Guerrilla sono spuntate diverse offerte di lavoro per figure professionali che vanno dai programmatori ai grafici e agli artisti specializzati. In particolare, ce n’è una indirizzata all’artista che dovrà occuparsi di realizzare la vegetazione del nuovo gioco dove si fa espressamente riferimento a Horizon. “In Guerrilla abbiamo quattro team dedicati alla creazione delle incredibili ambientazioni di Horizon,” si legge nella pagina. “Uno di questi si occupa di realizzare la vegetazione, in modo che appaia splendida e rigogliosa”.

Anche se in nessun altro annuncio viene fatta menzione del titolo del gioco, va comunque notato che si parla di un progetto con un mondo aperto su vasta scala, con “strade, villaggi, città, culture e civiltà”. Se è vero dunque che tre indizi fanno una prova, potrebbe esserci un Horizon Zero Dawn 2 tra i titoli di lancio PlayStation 5.