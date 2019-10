Hitman 2 si prepara a festeggiare Halloween alla grande

Mese ricco per tutti i giocatori di Hitman 2, che questo mese riceveranno tanti nuovi contenuti gratuiti, compreso un nuovo contratto a tema Halloween per festeggiare al meglio la stagione del brivido.

Il primo contratto del mese intitolato “Il Restauro della Riviera” è disponibile da ieri e ci porta a Miami, mentre il 10 ottobre voleremo a Mumbai per la missione in tre parti “Il Discendente Divino”. Dal 17 saranno poi resi disponibili pubblicamente i contratti creati dai membri della community sul tema stagionale “Dolcetto o scherzetto”. Le iscrizioni all’evento sono ancora aperte, e si può partecipare inviando la propria creazione entro il 14 ottobre.

Il 22 ottobre infine, preceduto da un evento in diretta streaming il giorno prima, arriverà finalmente il contratto Escalation Halloween, del quale ancora non si conoscono i dettagli se non che “supererà tutte le aspettative” e offrirà due nuove ricompense speciali. L’evento inoltre non sarà limitato nel tempo, ma resterà disponibile in maniera permanente nel gioco.

Oltre alle missioni, l’aggiornamento introdurrà anche nuovi oggetti e bersagli elusivi tra cui “Il Serial Killer” a Whittleton Creek (Vermont/U.S.) il 25 ottobre, e “Il Signore della Guerra” a Bangkok (Tailandia) l’11 ottobre, quest’ultimo solo per i possessori del Legacy Pack.

L’ultimo giorno del mese saranno rilasciati infine due nuovi contratti Escalation Legacy e il pacchetto sfida “Indesiderato” ad Hawke’s Bay (Nuova Zelanda), che permetterà di sbloccare uno spietato kiwi in cravatta rossa completando tutte le sfide.