Hearthstone, con il nuovo anno tornano le storie in singolo

Anno nuovo, storia nuova, anche se in realtà si tratta dell’avventura conclusiva che chiuderà l’epopea dell’Anno del drago di Hearthstone, che ha segnato tutto il 2019. Con Il Risveglio di Galakrond, in arrivo a partire dal prossimo 21 gennaio, tornano le avventure per giocatore singolo: stavolta saremo chiamati ad affrontare una serie di 12 scontri divisi in 4 capitoli con boss unici e mazzi precostruiti, per ottenere 35 nuove carte collezionabili. La storia può essere completata dalla parte della Legione del M.A.L.E. o della Lega degli Esploratori e gli obbiettivi ovviamente cambieranno a seconda della fazione scelta.

La nuova avventura è composta da quattro capitoli che saranno resi disponibili ogni settimana. Il primo, Combattimento sulla costa gelida, sarà disponibile il 21 gennaio, e tutti i giocatori potranno affrontare l’esperienza della storia dal punto di vista della Legione del M.A.L.E. in maniera completamente gratuita, con la possibilità di ottenere quattro nuove carte completandolo. I capitoli successivi verranno poi lanciati al costo di 6,99 € o 700 oro di gioco. Sarà anche possibile acquistarli in un pacchetto completo al prezzo di 19,99 €.