Halo 2: Anniversary arriva su PC settimana prossima

Il progetto Halo: The Master Chief Collection continua e lo fa, come da piani, con cadenza regolare.

A partire dal dicembre 2019, infatti, 343 Industries ha rilasciato per PC la Halo: The Master Chief Collection, ossia la collezione completa di tutti i titoli dell’universo di Halo fino al quarto episodio. Non tutti insieme, in realtà: vengono aggiunti, uno alla volta, a cadenza regolare.

Al momento, quindi, la collezione include Halo: Reach e Halo: Combat Evolved Anniversary, mentre per la prossima settimana, il 12 maggio per la precisione, è previsto il rilascio di Halo 2: Anniversary. Si tratta di uno dei migliori titoli della saga, per l’occasione opportunamente rivisitato, con mappe aggiuntive, e rimasterizzato. Va da sé che successivamente saranno rilasciato anche gli altri titoli della serie, fino ad arrivare, per fine anno, a Halo 4, e concludere così la collezione. Ovviamente i titoli potranno essere anche acquistato singolarmente, ma prendere la collection completa consente di godere di un forte sconto.

Nel frattempo, il team di sviluppo annuncia di aver quasi completato Halo 3, che sarà la prossima aggiunta.

La Halo: The Master Chief Collection è disponibile su Steam, Xbox GHame Pass PC e il Windows 10 store.