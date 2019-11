Half-Life Sta per tornare, anche se non è proprio come ce lo aspettavamo. Il nuovo capitolo della leggendaria saga di Valve dovrebbe essere un gioco in realtà virtuale per Valve Index e HTC Vive e sembra che verrà presentato durante i Game Awards che si terranno quest’anno a dicembre.

La notizia, non ufficiale, proviene da quella che sembrerebbe la trascrizione di una conversazione avvenuta tra il patron dello show Geoff Keighley, lo sviluppatore di Team Fortress 2 Robin Walker e una terza persona non riconoscibile. Nel documento, scoperto da PC Gamer, Keighley si riferisce al gioco come “Half-Life: Alyx” e afferma che sarà pubblicato nel marzo del 2020. Si parla anche del fatto che si tratterà di un titolo VR pensato per testare l’umore dei fan in vista di un vero e proprio ritorno della serie.

Sono informazioni da prendere ovviamente con le pinze, ma la fonte del leak e la stessa che aveva rivelato l’esistenza di Dota Underlords prima che venisse annunciato ufficialmente. Non bisogna inoltre dimenticare che la stessa Valve lo scorso aprile ha rivelato l’esistenza di un titolo VR basato su una sua IP di punta in arrivo quest’anno. Forse stavolta non si tratta solo di vane illusioni