Half-Life: Alyx, tre nuovi video per il titolo VR

Half-Life: Alyx, il nuovo capitolo della famosa serie di Valve pensato in esclusiva per la realtà virtuale, torna a mostrarsi in tre interessantissimi video di gameplay.

Nel primo vediamo il sistema di modifica delle armi attraverso un apposito terminale e, soprattutto, un assaggio delle enormi possibilità di interazione con gli oggetti e l’ambiente circostante, agevolate dalla spontaneità dei movimenti che solo la realtà virtuale può garantire. La seconda clip è dedicata alla risoluzione degli enigmi ambientali, mentre nell’ultima assistiamo a un’intensa fase di combattimento.

Half-Life: Alyx uscirà il 23 marzo in esclusiva su Steam e sarà compatibile, oltre che con Valve Index, con Oculus Rift e HTC Vive. Si tratta del primo nuovo gioco sviluppato da Valve in quasi dieci anni e dal suo annuncio lo scorso novembre le vendite del costoso caschetto Index sono raddoppiate, arrivando a piazzare 103.000 unità solo negli ultimi due mesi dell’anno scorso. D’altronde, già da quel poco che abbiamo avuto modo di vedere, sembra che Half-Life: Alyx sia destinato a diventare il nuovo termine di paragone per tutte le esperienze in VR del futuro.