Half-Life: Alyx si può giocare senza VR?

Sappiamo tutti che il nuovo sparatutto di Valve è nato per la realtà virtuale, ma è di queste ore la notizia secondo cui Tyler McVicker, del Valve News Network, è riuscito a giocare al titolo senza l’ausilio del celebre caschetto. Nessun trucco strano: Tyler ha semplicemente attivato una modalità debug, cioè quella utilizzata dagli sviluppatori per testare il gioco mentre era in produzione, che consente di disattivare la modalità VR. E con l’opzione “vr_enable_fake_vr_test”, attivabile dalla console comandi del gioco, sono state visualizzate anche le mani, essenziali per l’interazione con gli oggetti. Il risultato non è certo paragonabile alla modalità per cui Half-Life: Alyx è stato creato, ma ha comunque permesso a Tyler di spostarsi nel distopico mondo di Valve per un paio di ore, prontamente registrate su Twitch. Se volete darci un occhio, le trovate qui sotto.

