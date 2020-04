Half Life: Alyx ora si può giocare senza VR

Che Half-Life: ALyx ci abbia conquistati non è certo un mistero. Il suo unico, vero, problema, se vogliamo definirlo tale, è che si tratti di un titolo appannaggio dei soli possessori di un sistema di realtà virtuale. Sono bastate poche settimane, tuttavia, per “sistemare le cose. Dapprima, alcuni utenti hanno scoperti dei trucchi per abilitare una modalità senza VR, a scopo di test, e poi ecco un modder capace di rendere la modalità permanente e soprattutto divertente da giocare. Grazie a questa versione, a questo mod, è quindi possibile giocare ad Half-Life: Alyx, dall’inizio alla fine, come un normale sparatutto 3D, senza bisogno di realtà virtuale. Il lavoro è così raffinato che tutti i comandi sono stati perfettamente traslati su tastiera, in questa nuova modalità. Permane solo qualche piccolo problema, ma basterà un po’ di tempo per vederlo sistemato. Nel frattempo, trovate il progetto già online (ovviamente richiede la versione originale del gioco Valve).