GTA Online segna un nuovo record a sei anni dal lancio

GTA V è il gioco più venduto degli ultimi dieci anni negli Stati Uniti, quindi non stupisce che la sua modalità multiplayer abbia successo. Quello che però non capita spesso è vedere un gioco online superare il proprio record di giocatori attivi ben sei anni dopo il lancio.

Eppure è andata così a GTA Online quando lo scorso dicembre, con il lancio dell’evento «Colpo al Casinò Diamond», la media degli utenti giornalieri, settimanali e mensili, così come il numero dei giocatori totali, hanno segnato un nuovo massimo, come ci dice Rockstar Games. Purtroppo la compagnia non rivela nel dettaglio queste cifre, ma aggiunge che anche su YouTube, tra dicembre dello scorso anno e gennaio, le visualizzazioni e le interazioni dei video di GTA V sono state da record.

Per festeggiare l’entrata trionfale di GTA Online nel suo settimo anno, gli utenti riceveranno alcuni bonus: tutti quelli che effettueranno l’accesso dal 30 gennaio al 12 febbraio potranno ottenere ben 2.000.000 in GTA$, la valuta virtuale da spendere nel gioco. E ulteriori regali attenderanno anche i cowboy digitali di Red Dead Online (l’altro titolo multiplayer di Rockstar) che si connetteranno nello stesso periodo, tra cui armi speciali, kit di sopravvivenza e altro ancora.

Per concludere Rockstar ricorda che entrambi i titoli riceveranno numerosi importanti aggiornamenti nel corso dell’anno corrente oltre a «diverse sorprese».