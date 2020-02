Grimes spoilera per sbaglio un punto della trama Cyberpunk 2077

La musicista Claire Boucher, meglio nota come Grimes, avrà un piccolo ruolo in Cyberpunk 2077. Lo abbiamo scoperto agli scorsi Game Awards, dove la trentunenne canadese si è esibita dal vivo in uno dei brani che saranno presenti nel gioco. Oltre a partecipare alla colonna sonora, però, Grimes ha anche prestato la sua voce alla pop star Lizzy Wizzy, che appare nel titolo insieme alla sua band, i Metadwarves.

Fino a poco tempo fa non sapevamo nulla di più sul ruolo di questo personaggio, mentre adesso forse sappiamo anche troppo. Tra le iniziative per la promozione del suo nuovo album intitolato “Miss Anthropocene” (di cui vi abbiamo parlato qui), Grimes ha tenuto una live su YouTube con i suoi fan dove, tra le altre cose, ha risposto anche ad alcune domande sull’opera di CD Projekt Red.

Vi consigliamo di non leggere oltre se non volete rischiare di rovinarvi la sorpresa di quello che potrebbe un colpo di scena del gioco (non possiamo sapere se si tratti della trama principale o di una missione secondaria).

Durante la diretta con i fan Grimes ha rivelato che il suo personaggio, Lizzy, si toglie la vita nel bel mezzo di una performance: «Il mio ruolo è quello di una pop star che si suicida sul palco – si è lasciata sfuggire l’artista nel video, poi rimosso – e subisce un’operazione d’urgenza nella quale il suo intero corpo viene sostituito da impianti cibernetici, nonostante lei fosse già morta da un’ora. Alla fine, termina il suo show da cyborg. È una delle più grandi performance artistiche mai realizzate».

Cyberpunk 2077 è atteso in uscita il 17 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e Google Stadia, mentre una versione per console next-gen verrà pubblicata in seguito. Al momento Nvide sta tenendo un interessante contest per regalare 77 schede grafiche GeForce RTX 2080 Ti in una limitatissima edizione dedicata al gioco.